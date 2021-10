Paderborn

Seit Phoenix Hagen vor vier Jahren zurück in die Zweitklassigkeit musste, durften sich die Feuervögel zumindest auf eines verlassen: In Paderborn gewinnen sie immer. Doch vier Heimniederlagen in Folge waren für die Uni Baskets nun endgültig genug. Am Samstagabend wendeten sie das Blatt und entschieden ein dramatisches Derby mit 73:72 (42:36) für sich. Der Bann ist gebrochen.

Von Elmar Neumann