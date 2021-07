„Der Betrieb wurde ausgeblutet“

Bielefeld

Tief in ihren Herzen glimmt noch ein Fünkchen Hoffnung auf Rettung. „Aber realistisch betrachtet, gibt es für Graphia in Brackwede keine Chance mehr“, sagt Frank Werneke dem WESTFALEN-BLATT. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi war am Montag zu Gast bei einer Streikversammlung der Graphia-Belegschaft.

Von Markus Poch