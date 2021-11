Der Biss ins belegte Brötchen wird teurer

Die Bäcker im Kreis Paderborn drehen an der Preisschraube. Hintergrund sind die extrem gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie. Auch Fleisch und Wurstwaren werden teurer.

Brot und Brötchen werden teurer: Das kündigen die Bäcker im Kreis Paderborn an. Hintergrund sind die steigenden Kosten für Mehl und andere Rohstoffe sowie für Energie und Sprit. Das Foto zeigt Verkäuferin Hülya Yilmaz von der Bäckerei Lange.

„Eine solch extreme Preisentwicklung hatten wir beim Mehl noch nie“, sagt der Paderborner Bäckermeister Andreas Hermisch. Er berichtet von Aufschlägen beim Mehl in einer Größenordnung von 30 Prozent und mehr. Gleichzeitig seien die Kosten für Strom und Öl gestiegen. Letzteres werde vor allem für den Ofen benötigt. Alle sechs bis acht Wochen müsse getankt werden. Das reiße große Löcher in die Firmenkasse. Er sehe keine andere Chance, als diese Kosten an die Kunden weiter zu geben.