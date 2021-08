Der Blick über Küste und Meer

Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es jetzt erstmals wieder eine Kunstausstellung in der evangelischen St. Stephans-Kirche. Regine Kasper stellt dort ihre von der Natur inspirierten Werke aus. Weitere Ausstellungen sollen folgen. Eröffnet wurde die Ausstellung (Motto : „Ein-, Aus-, Durch-, Weit-Blick“) am Sonntag mit einem Gottesdienst.

Künstlerin aus Kellenhusen stellt ihre Werke in St. Stephan Vlotho aus

Hauptmotive von Regine Kasper sind Meeresbrandungen und Wellen, angefertigt in mehreren Schichten.

Pastor Jörg Uwe Pehle hatte die Künstlerin in seinem Urlaub in Kellenhusen kennengelernt und sie eingeladen, ihre Bilder in St. Stephan auszustellen.