Der Bootshaus-Kapitän geht von Bord

Mark Weiß baut die Möbel auf der Terrasse ab. In wenigen Tagen endet sein Gastro-Engagement an der Werre.

Schon in drei Wochen wird der 54-Jährige das letzte Bier an der Werre zapfen. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, will er sich mit einer großen Party samt Live-Musik verabschieden. Los geht‘s um 15 Uhr.