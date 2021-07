Haller Stadtrat gibt grünes Licht – Stimmberechtigte entscheiden am 26. September

Halle

Jetzt werden über diese oft hitzig diskutierte Frage definitiv die Haller Bürgerinnen und Bürger entscheiden: Wird der Umbau der Alleestraße um einige Jahre verschoben? Nach der eigens dafür in den Sommerferien anberaumten Ratssitzung am Donnerstagabend steht nun fest: Dazu wird am Sonntag, 26. September, ein Bürgerentscheid durchgeführt.

Von Volker Hagemann