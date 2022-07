Der Bürgermeister tritt als König ab

Schon am Freitag werden die neues Majestäten ermittelt – Samstag stehen die Kinder im Mittelpunkt

Wehdem

Die Schützenfestsaison in der Gemeinde Stemwede geht weiter: Die nächste grün-weiße Party steigt beim Schützenverein Wehdem, der an diesem Freitag und Samstag am Sportplatz feiert. Eingeladen sind alle Mitglieder und Freunde des Vereins aus Wehdem und Umgebung.