Der Delbrücker Julien Wilmes ist als Rapper SkinnyJewlz erfolgreich

Delbrück

„Wilmes“ und nicht mit „Yo Digga“ oder „Bro“ – so meldet sich Julien zum verabredeten Interview am Telefon und erfüllt damit so gar keine Klischees, die einem Journalisten im Kopf herumschwirren. Der 25-Jährige aus Delbrück ist Deutsch-Rapper – und das äußerst erfolgreich.

Von Per Lütje