Der Dialog ist ihr wichtig

Susanne Böhringer ist seit dem 1. Oktober die neue Kulturreferentin für den Kirchenkreis Vlotho. Sie möchte auch künftig an der Reihe „Kirche + Kino“ festhalten.

Die gebürtige Ruhrgebietlerin möchte im Kirchenkreis auch den interreligiösen Dialog weiter führen und die durch Corona entstandene Sehnsucht nach Kultur stillen. Am 15. Januar soll das Jahresprogramm für 2022 in der Auferstehungskirche am Kurpark vorgestellt werden.