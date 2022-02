Der dichtende Bauexperte aus Delbrück

Als Experte für Baumanagement ist Wolfgang Benesch vielen Delbrückern eher als Bauleiter des Großprojektes Rathausbau bekannt, denn als Autor Helge Maria Hassumer. „Man ist gegen Ideen wehrlos“, sagt der 69-Jährige. Ihm seien schon immer im Alltag Sätze oder Szenen begegnet, die er einfach habe in Verse verwandeln müssen. „Die Themen liegen auf dem Tisch, man muss sie nur aufheben“, sagt Wolfgang Benesch, der in Goch am Niederrhein geboren wurde und schon lange in Delbrück lebt. Er ist der Sohn des Autors Fridolin Aichner. Der Vater weckte schon früh die Leidenschaft des Sohnes für das präzise Wort. „Wenn ich Korrekturfahnen meines Vaters lesen durfte, habe ich mich gefreut, wenn ich etwas gefunden habe, das die Lektoren übersehen hatten“, erinnert er sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

