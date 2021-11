Der Drachentöter predigt Hoffnung

Der fast 85-jährige Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann hat vor rund 500 Zuhörern im Kreisgymnasium Halle über sein neues Buch „Mensch Gott!“ gesprochen und seinen Glauben an die Menschen gesungen.

Liedermacher Wolf Biermann bestritt mit seinen fast 85 Jahren ein sehr außergewöhnliches Konzert Sie sangen sich einst in der DDR im Stasi-Knast zur eigenen Ermutigung Biermann-Lieder über die Zellenwände zu. Jetzt haben Pfarrer Matthias Storck und seine Frau Christine ihren Freund Wolf Biermann zum Konzert nach Halle gelotst.

Das erste Lied, das Wolf Biermann am Samstagabend vor 500 Zuhörern in der vollbesetzten Aula des Kreisgymnasiums singen wird, befasst sich mit dem Prager Frühling 1968 und wie dieser von sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde. „Wir waren tief erschüttert, wir hatten Angst, waren deprimiert“, erzählt Biermann von Gefühlen, die ihn und seine Freunde damals bewegten. Den übertriebenen Hoffnungen sei eine übertriebene Hoffnungslosigkeit gefolgt. „Dagegen muss man ankämpfen“, sagt der fast 85-Jährige, dessen Lieder zu Hymnen der Widerständigen in der DDR wurden.