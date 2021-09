Der Einheitslook ist sein Verdienst

Löhne

Vieles, was in den vergangenen 23 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Löhne angepackt worden ist, hat Ralf Krause mit vorangetrieben – sei es von 1998 an als stellvertretender Leiter der Wehr oder von 2009 an an oberster Spitze der Löhner Einsatzkräfte. Nach gesundheitlich nicht einfachen vergangenen Monaten hat Ralf Krause (59) die Konsequenz gezogen und gibt am 30. September sein Amt offiziell weiter. Insgesamt blickt er auf 47 Jahre als ehrenamtlicher Helfer in der Freiwilligen Feuerwehr zurück.

Von Louis Ruthe