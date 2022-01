Der Endausbau  beginnt an der Jakobstraße in Delbrück

Jetzt geht es los: Am Dienstag, 11. Januar, startet der erste große Bauabschnitt des Endausbaus an der Jakobstraße. In den nächsten Monaten werden dieser Straßenzug und anschließend ein Teilstück der Schlaunstraße (bis rüber zur Brücke über die B64) umfassend umgestaltet, saniert und den Bedürfnissen nach mehr Sicherheit für Fußgänger umgebaut.

Blick in die Jakobstraße bis zur Kurve zwischen den Einmündungen Breslauer Straße und Danziger Straße. Bagger und weiteres Bau-Equiment sind schon vor Ort; der Umbau, verbunden unter anderem mit Kanalbaumaßnahmen, soll am kommenden Montag starten.

Dazu waren im Vorfeld vor knapp einem Jahr mehrere Dutzend Bäume gefällt worden. Nachdem die dreiphasige Baustellenampel über die Feiertage vorübergehend abgebaut wurde, wird diese Ampel nun für die andere Seite der Boker Straße wieder aufgebaut.

So ist ab Dienstag, 11. Januar, sofern es die Witterungsbedingungen zulassen, die Ein- und auch die Ausfahrt in die Boker Straße – bzw. von der Jakobstraße aus – voll gesperrt. Die Boker Straße wird einspurig mit Signalanlage geregelt. Zurzeit stehen dort vorübergehend Stopp-Schilder an den mündenden Straßen. Eine Umleitung wird über die Boker Straße und die Schlaunstraße eingerichtet.

„Der Abschnitt bis zur Danziger Straße wird mindestens vier bis fünf Monate in Anspruch nehmen und analog zum Knochenhorst unter Vollsperrung gebaut werden“, berichtet Edgar Heidgerken vom städtischen Fachbereich Bauen und Planen.

Zur Erinnerung: Die jüngste Baumaßnahme Knochenhorst hatte mehrere Monate und – dem Kanalbau geschuldet – deutlich länger als geplant gedauert.

Die zweite Hälfte der Regenwasser-Kanalkreuzung (neue Gewässerkreuzung) unter der Boker Straße und weitere Kanalarbeiten bis zum Gewässerzulauf werden im Rahmen der ersten Bauabschnitte durchgeführt. Heidgerken: „Bei den darauffolgenden Bauabschnitten ist mit etwas kürzeren Bauzeiten zu rechnen, da die Leitungen dort flacher liegen und das Gewässer als offener Graben saniert werden kann.“

Weitere Maßnahmen unter vielen: Das Kabel der Straßenbeleuchtung wird komplett erneuert; die Leuchten auf ganzer Länge durch neue LEDs ergänzt.

Die Deutsche Glasfaser hat zudem die beauftragte Baufirma Montag (Salzkotten-Niederntudorf) auch mit ihren Arbeiten beauftragt, um die Abwicklung der Maßnahmen zügig und ohne Koordinierungen mit weiteren Unternehmen durchführen zu können.

Auf Anfrage dieser Zeitung, ob für die Vielzahl der im Vorjahr gefällten Bäume Ersatzanpflanzungen geplant seien, sagte Edgar Heidgerken, der Stadt liege immer viel daran, neue Bäume zu pflanzen. „Wo es geht, werden wir das auch hier versuchen. Weil an der Grabenseite aber bekanntlich sehr wenig Platz bleibt, ist dies allerdings schwierig“, so Heidgerken; zudem müsse man in jedem Einzelfall mit den jeweiligen Anliegern sprechen.