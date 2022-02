Der erste Blick in Kirchlengerns neues Aqua Fun

Bad und Sauna eröffnen am 18. Februar – knapp 13 Millionen Euro investiert – mit Bildergalerie

Kirchlengern

Mit einem Bauernhof-Planschbereich samt Sprüh-Pferdchen hat das neue Aqua Fun in Kirchlengern für Kinder viel zu bieten. Damit untermauert die Gemeinde: Das Aqua Fun war und bleibt ein Familienbad mit Saunabereich. Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet es am Freitag, 18. Februar. Der richtige öffentliche Badebetrieb startet allerdings erst am Tag darauf um 10 Uhr.

Von Kathrin Weege