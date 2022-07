Der Freitag als neuer Feiertag für alle

Mit zahlreichen Neuerungen begeht die St. Johannes-Schützenbruderschaft Stukenbrock vom 19. bis 22. August ihr 87. Schützenfest. Die gravierendste Veränderung: die Feierlichkeiten beginnen bereits am Freitag, dafür entfällt der Ausklang am Montagabend.

Damit kommen die Schützen den geänderten Anforderungen in der Berufswelt und dem Freizeitverhalten der Menschen nach. „Der sehr traditionell gehaltene Montag, für viele Schützen der wichtigste Tag, hatte sich zu einem internen Fest entwickelt. Doch wir wollen viele Leute bei uns begrüßen – und es haben eben mehr an einem Samstag frei als an einem Dienstag“, begründet Oberst Kai Schmidt die Neuerung. „Wir machen das Schützenfest nicht für uns, sondern für die Leute im Ort“, ergänzt Manfred Bonensteffen, der aufgrund der pandemiebedingt 2020 und 2021 ausgefallenen Schützenfeste bereits seit 2019 als König regiert. „Wir wagen es, neue Schritte zu gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Dafür wurde Ende 2019 eigens eine Schützenfest AG gebildet, die verschiedene Ideen gebündelt hat („Wir hatten keine richtige Struktur“) und schrittweise umsetzen wird.