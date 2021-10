„Der Galerist der Herzen“

Profiauflauf in der Galerie Samuelis Baumgarte: Anlässlich eines Charity-Dinners zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe waren Stars aus der Film- und Fernsehbranche nach Bielefeld gekommen, um für die gute Sache zu werben. Mit Erfolg: 2000.000 kamen am Ende des Abends für die Arbeit der Stiftung zusammen.

Gastgeber und Gäste des Charity-Dinners zugunsten der Schlaganfall Stiftung in der Galerie Baumgarte (von links): Fernsehmoderator Wolfram Maria Kons, Modedesigner Guido Maria Kretschmer, Künstler Heinz Mack, die Schirmherrinnen Dr. Brigitte Mohn und Liz Mohn, Alexander Baumgarte, Verona Pooth und Marcus Erlenbauer.

Wenn die Galerie Samuelis Baumgarte den roten Teppich ausrollt, dann darf man in Bielefeld damit rechnen, vorübergehend dem einen oder anderen Promi aus der Film- und Fernsehbranche über den Weg zu laufen. Am Samstagabend war es wieder so weit. Bei einem Charity-Dinner, das Baumgarte zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe gab, wurde nicht nur ein Rekorderlös von rund 200.000 Euro erzielt, es stellten sich nach und nach auch illustre Gäste ein.