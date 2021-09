Der ganz besondere heimatnahe Einsatz

Michael Gorzolka ist seit dem 25. August neuer Kommandeur des ABC-Abwehrbataillons 7 in Höxter. Der 40-Jährige ist in Ovenhausen groß geworden und wohnt mit seiner Familie weiter in seinem Heimatort.

Kommandeur Oberstleutnant Michael Gorzolka will mit Bundeswehr bei LGS 2023 in Höxter dabei sein

Oberstleutnant Michael Gorzolka (hier in seinem Dienstzimmer) ist seit Ende August Kommandeur des ABC-Abwehrbataillons 7 in Höxter. Mehr als 800 Soldatinnen und Soldaten unterstehen dem in Ovenhausen wohnenden Bundeswehroffizier.

Einmal Kommandeur zu sein, davon träumen viele Offizieranwärterinnen und Offizieranwärter vom ersten Tag an, da er oder sie die erste Kaserne betritt. Die Marschrichtung vorzugeben, zu organisieren und zu gestalten, das reizt viele. Andere wagen nicht daran zu denken, jemals so weit zu kommen. Einer, der es an die Spitze geschafft hat, ist Oberstleutnant Michael Gorzolka. Er befehligt jetzt mehr als 800 Soldatinnen und Soldaten in den Standorten Höxter und Husum.