Der große Ländervergleich: So schlägt sich NRW in der Corona-Pandemie

Beim dritten Piks läuft es offenbar wie geschmiert in NRW – zumindest im Vergleich zu anderen Bundesländern. Fast 40 Prozent der Bürger zwischen Rhein und Weser sind geboostert. Damit liegt NRW als starker Dritter nur minimal hinter Niedersachsen. Das NRW-Gesundheitsministerium nennt auf Anfrage unserer Zeitung Gründe: die hohe Dichte an Arztpraxen und deren Impfaktionen abends und an Wochen­enden sowie „Hunderte nie­drigschwellige Angebote“ der Kreise und kreisfreien Städte. Zudem habe NRW mit dem Boostern in den Pflegeheimen noch vor der Stiko-Em­p­fehlung losgelegt. „Damit war NRW bundesweit Vorreiter“, heißt es aus Düsseldorf.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar