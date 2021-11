Der Hammer fällt – und die Freude ist groß

Zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte gab es so eine Versteigerung, verriet Fritz Ostkämper dieser Zeitung. Der ehemalige Vorsitzende hatte ein besonderes Interesse am Ausgang dieser „Bieter-Schlacht“. Denn es geht um ein neues Ausstellungsprojekt im Obergeschoss des Forums, das allen sehr am Herzen liegt – und das eben auch finanziert werden muss.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar