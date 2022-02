Der Handy-Fahrschein für Bus und Bahn

Bielefeld

Einsteigen und einchecken, aussteigen und auschecken – so einfach soll die Nutzung von Bus, Bahn und Zug im Nahverkehr jetzt sein. Möglich macht‘s der neue elektronische Tarif „eezy Westfalen“, der von sofort an in der App OWLmobil verfügbar ist.

Von Andreas Schnadwinkel