Der hat an der Uhr gedreht

„Meine Zeit steht in deinen Händen" lautet der Spruch auf dem Zimmerblatt der Kirchturmuhr zur Straße hin.Ralf Bröenhorst wohnt direkt gegenüber. Er kümmert sich seit rund 15 Jahren um die Uhr. Am vergangenen Wochenende hat er sie auf die Winterzeit umgestellt.

Foto: Kristin Wennemacher