Der Helfer aus Halle bleibt am Ball

In den Tagen vor Heiligabend war Stefan Gornikiewicz (Bildmitte) wieder im Flutgebiet im Hilfseinsatz. Der 23-jährige Sohn hat sich versetzen lassen, um zu Hause mit anpacken zu können. Er schläft gern kühl, hat deshalb im teilweise offenen Erdgeschoss sein Nachtlager aufgeschlagen.Hochwasser in Odendorf: Der sonst meist sogar ausgetrocknete Ohrbach hat sich mitten in dem kleinen Dorf in einen reißenden Strom verwandelt.Jutta Bartels: Sie hat ihr Schicksal angenommen und versucht Schritt für Schritt Schäden zu beseitigen.Für die Enkelkinder von Jutta Bartels ist die Baustelle im Erdgeschoss ein echter Abenteuer-Spielplatz.

Foto: Stefan Küppersprivat privatprivat privat