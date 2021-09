Der Herbst beginnt in Brakel mit einer Feuershow

Ersatzprogramm für den Michaelismarkt lockt Publikum in die Innenstadt – Angebote am Wochenende

Brakel

Es war eine spektakuläre Feuershow auf dem Marktplatz, die das Ensemble „Feuerflut“ aus Herford mit nach Brakel gebracht hatte. Hohe Flammen und glühende Funken in Verbindung mit stimmungsvoller Musik und Akrobatik kamen beim Publikum am Eröffnungsabend des Brakeler Herbstes gut an. Zum Schluss wurde das Publikum erhört und die Künstler gaben drei Zugaben, was mit Applaus belohnt wurde.

Von Bettina Peters