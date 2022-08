Der Herbst wird spannend

Ob Graffiti-, Skate-, oder DJ-Workshop, Herbstferienbetreuung für Grundschulkinder, Ferienfreizeit an der Nordsee oder Roboterprogrammierworkshop: Der Herbst hat für die Bürener Kinder und Jugendlichen einiges zu bieten.

Bürener Jugendpflege bietet umfangreiches Programm an

Das Team der Bürener Jugendpflege hat für den Herbst jede Menge vor. Leiter Jan Hoffmeister und Jasmin Hennecke (Westenergie) freuen sich besonders auf den Skate-Workshop am 5. und 6. Oktober, der von Westenergie unterstützt wird.

Den Anfang macht am Samstag, 24. September, die landesweite „Lange Nacht der Jugendkultur“ der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW. Bereits zum elften Mal nimmt Büren an der Aktion teil.

Auf dem Programm stehen zwei Workshops. Zum einen findet im Treffpunkt 34 in der Bahnhofstraße von 10 bis 19 Uhr ein DJ-Workshop mit DJ-Urgestein Sir Benny Styles aus Paderborn statt. Hier erfahren die Teilnehmer alles über Viervierteltakt, Beatmatching und Scratchen.

Der zweite Workshop befasst sich mit der Kunst des Graffitisprayens. Gemeinsam mit zwei Graffiti-Künstlern lernen die Jugendlichen von der Pike auf das Handling mit den bunten Spraydosen, angefangen auf einem großen Banner, hin zur Gestaltung einer eigenen Bande und endend mit dem großen Gemeinschaftsprojekt der Verschönerung der Stehplatztribüne am Spielenweg. Die Aktion findet in Kooperation mit dem SV 21 Büren statt und wird durch das Corona-Aufholpaket des Kreises Paderborn mitfinanziert. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Auch die Herbstferien werfen ihre Schatten voraus. Wie im vergangenen Jahr bietet die Jugendpflege Büren wieder eine Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter vom 4. bis 14. Oktober mit fester Anmeldung an. Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind wochenweise für einen Kostenbeitrag von 30 Euro für die erste Woche und 35 Euro für die zweite Ferienwoche anzumelden.

Anmeldungen werden ab Montag, 5. September, ab 10 Uhr ausschließlich per Telefon (02951/9375742) angenommen. Die Plätze sind begrenzt, es gilt die Reihenfolge der Anmeldung.

Ein besonderes Highlight wartet mit dem von Westenergie gesponserten Skate-Workshop am 5. und 6. Oktober auf die Bürener Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 16 Jahren. Jeweils von 10 bis 16 Uhr lernen sie unter Anleitung von Skatetrainern der Organisation „Skate-Aid“ die Grundlagen des Skateboardfahrens.

Fortgeschrittene kommen auch auf ihre Kosten und können neue coole Tricks erlernen. Der Workshop ist kostenlos. Anmeldungen gibt es ebenfalls bei der Jugendpflege Büren. Kinder, die in der ersten Ferienwoche in der Ferienbetreuung angemeldet sind, sind automatisch auch für den Skate-Workshop angemeldet.

In Kooperation mit dem ZDI-Paderborn findet am 7. Oktober in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein Roboterprogrammierworkshop im Treffpunkt 34 statt. Anmeldungen sind möglich über die Homepage des ZDI-Paderborn (https://mint-community.de/kurs/zdi-pb-07-10-2022/).

Für die Ferienfreizeit an die Nordsee vom 11. bis 14. Oktober für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren sind noch wenige Restplätze vorhanden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen gibt es im Internet (www.jugendpflege-bueren.de), per Telefon (02951/9375742) oder direkt im Treffpunkt 34 (Bahnhofstraße 34).