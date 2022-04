Der Hof Ramsbrock in Bielefeld kehrt zurück

Denn Mitte des Monats tritt die erste Festangestellte in der Vereinsgeschichte ihre Stelle an: Ilona Chrobak (32), die einen Master in Klima- und Umweltpädagogik hat und sich selbst als „Draußenmensch“ bezeichne, zieht aus Aachen zurück in ihre Heimat Ostwestfalen und solle, so Haupt, ein „Programm mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit erarbeiten - für Kitas genauso wie für Seniorengruppen, für Schulen wie für Interessenten aller Art.“ Grabe ergänzt: „Das ist ein großer Schritt für den Förderverein. Bislang haben wir alles ehrenamtlich gemacht.“

