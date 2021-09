„Der Innenstadtring als Boulevard, das wär‘s“

Herford

Sie wird in den nächsten Jahren maßgeblich vorgeben, wie die Verkehrswende in Herford konkret umgesetzt werden soll. Teresa Schmidt (29) ist seit wenigen Wochen Herfords erste Mobilitätsbeauftragte. Der erste große Aufschlag mit dem Verkehrsversuch an der Mindener Straße sorgt bereits für Diskussionen. Darüber und was die Herforder in naher und ferner Zukunft ansonsten noch erwarten können, hat sie mit Redakteur Bernd Bexte gesprochen