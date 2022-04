„Der Käfer hat noch ein Gesicht“

Zwei Jahre hatten Käferfreunde aus ganz Deutschland und darüber hinaus gezwungenermaßen Zeit, ihre Schätzchen für die erste VW-Käfer und VW-Veteranenshow seit Pandemiebeginn vorzubereiten. Das in Fachkreisen als „Wintertreffen“ bekannte Messeevent im Herforder Güterbahnhof lockte am Samstag und Sonntag hunderte von Besuchern in die Hansestadt.

Kult-Karossen locken Liebhaber von weit her in den Güterbahnhof – erstes Treffen nach zwei Jahren Pause – auch mit E-Antrieb

Zum 13. Mal fand es nun – wenn auch mit Zwangspause – endlich wieder statt. Egal ob nach Ersatzteilen stöbern, Fanartikel shoppen, die richtigen Leute für unkonventionelle Arbeiten am Auto finden oder um einfach nur zu gucken – das Treffen bot für jeden VW-Liebhaber vieles, was das von Benzin durchströmte Herz begehrt. Bernd Wude, Organisator des Events, erzählt warum: „Wir sind mit unseren Käfern früher viel nach Holland gefahren und da habe ich mich irgendwann gefragt: Warum nicht auch bei uns?“ Das „Wintertreffen“ sei seitdem für eine grenzübergreifende Liebhabercommunity der Startschuss ins neue Szenejahr. Zwar mussten einige Stammaussteller wegen der Terminverschiebung in den April (normalerweise war es sonst im Januar) absagen, dafür sei die Liste an weiteren Interessenten lang gewesen, so Wude.