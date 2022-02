Der Kampf gegen die Not geht weiter

Der Titel lässt aufhorchen: „Von der Hungerhand zur Würdesäule“ ist das nächste Dienstagsforum im Haus Tiefenstraße überschrieben. Seit mehr als 60 Jahren kümmern sich engagierte Menschen der evangelischen Kirchen in Deutschland um ein (über-)lebenswichtiges Projekt, dessen Name längst geläufig ist: „Brot für die Welt“. Pfarrerin Kirsten Potz lädt für Dienstag, 22. Februar, zu einer Zeitreise ein.

Pfarrerin Kirsten Potz berichtet am 22. Februar in Werther über das Projekt „Brot für die Welt“

Können hier überhaupt noch Lebensmittel wachsen? Kuda Gudyanga (46) und seine Frau NoMatter (39) stehen in Nyanyadzi in Simbabwe. Die Region hat eine schwere Dürre erlebt. Dadurch sind die Kleinbauern von großen Verlusten bei der Ernte und dem Viehbestand bedroht.

Die abgemagerte „Hungerhand“ des Berliner Künstlers Rudi Wagner war seit der Gründung von „Brot für die Welt“ im Jahr 1959 für lange Zeit das zentrale Symbol des Hilfswerks. Weil es sich in mehr als 90 Ländern der Welt neben der Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln auch für deren Recht auf Bildung einsetzt, gehört heute auch die „Würdesäule“ als Symbol dazu.

Doch was konnte in den mittlerweile mehr als 60 Jahren Engagement alles erreicht werden? Wo besteht weiterhin dringender Bedarf? Das will Pfarrerin Kirsten Potz vom Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung am 22. Februar im Haus Tiefenstraße darlegen. Angeregt durch einige Plakate, nimmt die Referentin die Anwesenden mit auf eine Zeitreise durch 60 Jahre „Brot für die Welt“. In dieser langen Zeit hat sich die vielleicht bekannteste deutsche Hilfsorganisation weiterentwickelt. Das Verständnis von Hilfe und Entwicklung hat sich verändert, wie auch unser Land und die Welt.

Wie und wo arbeitet „Brot für die Welt“ heute?

An dem Nachmittag wird auch anhand eigener Erinnerungen den Fragen nachgegangen: Wie hängt alles zusammen? Wie fing alles an? Wie und wo arbeitet „Brot für die Welt“ heute?

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Teilnahmevoraussetzung ist eine Bescheinigung über den Geimpft- oder Genesenen-Status plus Boosterimpfung oder der offizielle Nachweis eines tagesaktuellen Coronatests. Um besser planen zu können, bitten die Organisatoren um eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 17. Februar, unter Telefon 05203/1408 (ggfs. auf Anrufbeantworter sprechen).