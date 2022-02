„Der Karneval gehört ins Herz“

Weiberfastnacht in Stukenbrock ganz verhalten: Ausdruck der Freundschaft und des Friedens in der Zeit des Krieges in Europa

Schloß Holte-Stukenbrock

Putins Truppen marschieren in die Ukraine ein und in den Karnevalshochburgen treffen sich verkleidete Menschen und feiern? „Karneval gehört ins Herz“, sagen die Freundinnen, die sich in Stukenbrock zum Frühstück treffen und dann zu weiteren Freunden ziehen. Es ist ein Ja zum Leben. „Wichtig ist aber das Gefühl und die Hoffnung auf Konfetti am Ende des Tunnels“, sagen Katharina Brockmann und Jennifer Sieweke.

Von Monika Schönfeld