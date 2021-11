Der Klimawald wächst weiter

Auf 3,3 Hektar werden am Ellerberg 7.000 Bäume gepflanzt – Stadt Höxter unterstützt Studenten der Technischen Hochschule

„Das ist ein starkes Projekt“, zeigten sich Bürgermeister Daniel Hartmann und Baudezernentin Claudia Koch am Freitagnachmittag beim Termin vor Ort von der großen Pflanzaktion begeistert. „Die Teilnehmer legen eine riesen Begeisterung an den Tag“, stellte Professor Dr. Stefan Bochnig (Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung) heraus. An diesem Samstag wird das Projekt fortgesetzt.