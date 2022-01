Der Kreis Höxter zeigt Haltung

„‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘ – dieser bedeutende erste Satz des ersten Artikels unseres Grundgesetzes muss für uns als Gesellschaft stets oberstes Gebot sein“, sagt Landrat Michael Stickeln. Um das zu untermauern, nimmt der Kreis Höxter erneut an der Aktion „Internationale Wochen gegen Rassismus“ teil, die vom 14. bis 27. März stattfinden werden. Wer sich mit einer Aktion beteiligen möchte, kann sich noch bis zum 7. Februar online anmelden.

Die einzelnen Angebote werden demnächst eigens in einem Programmheft veröffentlicht. Geplant sind – wie bereits im vergangenen Jahr – wieder Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet, Mitmach-Angebote für alle Altersgruppen, Projekte, Austauschmöglichkeiten und Informationsveranstaltungen verschiedener Akteure. „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und andere Organisationen ein, sich an der Gestaltung des Programms zu beteiligen“, so Landrat Stickeln.

„Gemeinschaft und Dialog auf allen gesellschaftlichen Ebenen sind schließlich der beste Weg, damit Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit keinen Nährboden erhalten“, so die Meinung von Michael Stickeln.

Die Schirmherrschaft für die Aktionswochen hat im Kreis Höxter in diesem Jahr die Kabarettistin Sarah Hakenberg aus Warburg übernommen. „Darüber freuen wir uns riesig. Sarah Hakenberg ist nicht nur eine herausragende Künstlerin, sondern sie setzt sich auch stets gegen Hetze und Diskriminierung ein. So war sie unter anderem maßgeblich an der Organisation des Kulturfestes ‚Buntes Warburg‘ im Jahr 2019 beteiligt“, erinnert Kreisdirektor Klaus Schumacher.

„Mit ihrem Engagement passt Sarah Hakenberg ganz hervorragend zum Motto der ‚Internationalen Wochen gegen Rassismus‘“, ergänzt Dominic Gehle, Leiter der Abteilung Bildung und Integration des Kreises Höxter. Es lautet in diesem Jahr: „Haltung zeigen“.

Für Fragen und Ideen stehen beim Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Höxter bereit: Rüdiger Gleisberg (r.gleisberg@kreis-hoexter.de, 05271/965-3229), Tuija Niederheide (t.niederheide@kreis-hoexter.de, 05271/965-3613) und Agnieszka Weisser (a.weisser@kreis-hoexter.de, 05271/965-3618). Wer seine Ideen in die Programmgestaltung der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ einbringen möchte, kann dies über das Portal „Umfrage Online“ unter tun: www.umfrageonline.com/s/IWgR2022.