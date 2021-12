Der Kreis ist für den Katzenschutz

880 Kommunen und Kreise bundesweit haben sie schon, auch der Nachbarkreis Herford. Die Rede ist von einer Katzenschutzverordnung, mit der die Kastration, Kennzeichnung und Registrierung von Katzen mit Freigang geregelt werden soll. Der Kreis Minden-Lübbecke ist künftig auch dabei, denn im Kreistag, der in der Lübbecker Stadthalle tagte, fand sich am Montag eine breite Mehrheit für einen gemeinsamen Antrag von CDU und Bündnis 90/Die Grünen.

Nils Beinke-Schulte von den Bündnisgrünen erläuterte, warum die Verordnung so wichtig sei: „Eine unkastrierte Katze kann zwei Mal im Jahr Nachwuchs zur Welt bringen. Davon ausgehend, dass drei Katzen pro Wurf überleben und selbst Nachkommen zeugen, entstehen so in zehn Jahren theoretisch 80 Millionen Nachfahren eines Katzenpaares. In unserem Flächenkreis gibt es durch die schnelle Vermehrung von Katzen zahlreiche wilde und verwahrloste Katzen. Eine Kontrolle der Katzenpopulation im Kreis Minden-Lübbecke ist somit aus Tierschutzgründen notwendig und sinnvoll.“