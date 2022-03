Der Krieg ist Thema im Unterricht

Gesamtschüler aus Schloß Holte-Stukenbrock bilden am Standort Jahnstraße ein großes Friedenszeichen

Schloß Holte-Stukenbrock

Es soll nicht bei dieser einen Aktion für Frieden und Demokratie in der Welt bleiben: am Montag bildeten die Gesamtschüler am Standort Jahnstraße ein großes Peace-Zeichen und machten damit einen ersten Anfang.

Von Dirk Heidemann