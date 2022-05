Der Krieg überschattet das Gedenken

Russischer Generalkonsul, Forum Russische Kultur und Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock legen Kränze am Obelisken nieder

Schloß Holte-Stukenbrock

Der 9. Mai ist für Russland der „Tag des Sieges“. Mit der Zeit hat sich der Feiertag nach und nach zum wichtigsten in Russland entwickelt. Umso schwieriger ist das Gedenken dieses Jahr, in dem Russland wegen des Krieges mit der Ukraine am Pranger steht.

Von Monika Schönfeld