Der Kümmerer und der Sozialexperte

Nicht nur die CDU hat im Landtagswahlkreis 94, der neben dem Altkreis Halle auch Dornberg und Jöllenbeck umfasst, mit zwei Bewerberinnen, Birgit Ernst und Dr. Mechthild Frentrup, ein „Luxusproblem“ – auch für die SPD haben gleich zwei ihren Hut in den Ring geworfen, nachdem Georg Fortmeier seinen Verzicht erklärt hatte.

Vor einiger Zeit bereits Thorsten Klute (47), SPD-Kreisvorsitzender aus Versmold, und recht kurzfristig Jan Michael Goldberg (27), SPD-Kreistagsmitglied aus Werther. „Und das ist auch gar nicht schlimm, vor allem, wenn sie so unterschiedlich sind“, sagte Moderator Thomas Ostermann. Am Mittwochabend trafen die beiden zur Vorstellungsrunde in der Alten Dorfschule Brockhagen aufeinander.