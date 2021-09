Der Lastenfahrrad-Test

Es erregt die Gemüter: Das Lastenfahrrad. Loben es manche als Baustein der Verkehrswende, schmähen es andere als ein Statussymbol der Bessergestellten. Was aber können die Räder wirklich, welche Ausstattungsmöglichkeiten gibt es – und in welchem Fall sind sie tatsächlich geeignet, ein Auto zu ersetzen? Der Selbsttest.

Um mir davon ein Bild zu machen, habe ich mich an einem etwas trüben Bielefelder Vormittag mit Michael Beusker aus dem Velotop verabredet. In seinem Geschäft an der Apfelstraße verkauft er eine ganze Bandbreite an Lastenfahrrädern und kann einschätzen, für welche Zwecke sie sich besonders eignen.