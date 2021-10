Der letzte grüne Fleck ist weg

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter steigt weiter deutlich von 115,2 am Samstag auf 126 am Sonntag. Die Zahl der aktiv Infizierten ist um 29 auf 300 gestiegen, die der bestätigten Fälle um 38 auf 6272.

Eine Null-Inzidenz, wie es sie am Samstag noch in Willebadessen noch gab, existiert aktuell nirgendwo im Kreis Höxter. Damit ist der letzte grüne Fleck auf der heimischen Corona-Karte verschwunden. In Willebadessen sind von Samstag auf Sonntag drei Infizierte dazugekommen, die Inzidenz ist dort von null auf 36,8 geschossen. Die höchste Inzidenz gibt es in Höxter mit 200. Auch dort ist die Tendenz steigend.