„Der liebe Herr Teufel“ in Höxter

Das Kindertheaterstück „Der liebe Herr Teufel“ wird am 6. März um 15 Uhr in der Stadthalle Höxter aufgeführt. Der Kinderschutzbund möchte damit den Kindern das lange entbehrte Kulturereignis einer Theatervorführung ermöglichen.

Nach dem Kinderbuch von Christine Nöstlinger spielt das Landestheater Detmold und wird für beste Unterhaltung sorgen. Zum Inhalt: „In der Hölle ist der Teufel los. Die Geschäfte laufen gar nicht gut für Höllenfürst Luzifer, denn die Menschen lassen sich von ihm einfach nicht mehr schlecht und unglücklich machen, sie machen das mittlerweile selbst. Die sorgsam gestrickten Lügennetze der Großmutter sind längst zum Ladenhüter geworden. Doch seine Frau Fulminaria gibt sich nicht so leicht geschlagen und schafft es, ein abgrundgutes Ehepaar ausfindig zu machen. Schon steht die Wette mit Luzifer: Die Brunners werden schlecht gemacht. Ausgerechnet Teufelsschüler Belze, der Klassenschlechteste, wird für diese Mission auserkoren. Kann er, der sich eigentlich nur nach etwas Wärme und Ruhe sehnt, den Auftrag erfüllen?“

Christine Nöstlingers beliebter Kinderbuchklassiker „zupft mit viel Witz und Ironie an des Teufels drei goldenen Haaren und stellt dabei die phantastische Höllenwelt buchstäblich auf den Kopf“, heißt es von Seiten des Landestheaters. Der Eintrittspreis für das Kinderticket beträgt einen Euro für Kinder zwischen sechs und 17 Jahren. „Durch die Schultestungen gelten sie als immunisiert. Im Zweifelsfall (bei älter aussehenden Schülern) sollte zum Beispiel ein Schülerausweis mitgeführt werden.“

Das Erwachsenenticket kostet drei Euro. Als Begleitperson von Kindern ist maximal ein Erwachsener erlaubt. Für ihn gilt „2Gplus“. Ein Nachweis muss also erbracht werden, ebenso muss ein Lichtbildausweis vorgezeigt werden.

In den Vorverkauf gelangen nummerierte und bedruckte farbige Handbänder. Der Vorverkauf findet in den Verkaufsstellen Bücher Brandt in Höxter sowie jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr beim Kinderschutzbund Höxter (Berliner Platz 1) statt. Der Verein ist in Höxter telefonisch unter 4989220 erreichbar.

Da in der Stadthalle nur jede zweite Stuhlreihe aufgebaut wird und zwischen den Besuchern zur Seite Stühle frei bleiben, sei ein Abstand gewährleistet. Ein Sprecher: „Zudem muss während der gesamten Veranstaltung (beginnend von der Warteschlange, auch während der Vorstellung) durchgehend eine medizinische oder FFP2-Maske ge tragen werden.

Die Plätze werden von den Helfern des Kinderschutzbundes zugeteilt. Der mittlere, vordere Bereich sei nur für Kinder reserviert. Die Erwachsenen können (mit oder ohne Kind) in den Seitenbereichen oder im hinteren Bereich Platz nehmen