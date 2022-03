Der Liebes-Rezitator aus Herford

„Die Knospen sprießen, die ersten Blumen blühen, es ist Zeit, die Liebe zu leben und zu beschreiben.“ Wer eine solche Ankündigung liest, ahnt: Sie stammt von dem Herforder Buchhändler und Vorleser Dirk Strehl. Am 27. März veranstalten er und zwei Musiker ab 19 Uhr in der Hiddenhauser Kulturwerkstatt eine musikalische Lesung.

Literarisch-musikalische Veranstaltung mit Dirk Strehl in der Kulturwerkstatt

Max Schultis, Theo Bonhert und Dirk Strehl (von links) sind mit ihren gemeinsamen Garten-Veranstaltungen bisher sehr erfolgreich gewesen. Am 27. März treten sie in der Hiddenhauser Kulturwerkstatt auf.

Max Schultis, Theo Bonhert und Dirk Strehl sind mittlerweile ein eingespieltes Trio. Schultis und Bonhert (Cello und Kontrabass) von der Nordwestdeutschen Philharmonie spielen Musik von Bach, Mozart, Schubert und anderen – Musik zum Träumen und Tanzen von der Renaissance bis in die Jetztzeit, von der Oper zum Tango.

Dirk Stehl, selbst ernannter Rezitator der Liebe und Erotik, will dazu passende Geschichten und Gedichte beisteuern. Er schreibt: „Lasst euch verzaubern von Erdbeermund und Minnesang, von musikalischen Träumen und Can Can.“ Vorverkaufskarten gibt es in der Buchhandlung Auslese (Elsbachhaus/Tel. 05221/58765). Es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen, daher ist eine Anmeldung sinnvoll.