Der „Lieblingsplatz“ ist im Aufbau

Die Weihnachtsstimmung zieht ein in die Haller Innenstadt – aber sie tut es allmählich. Doch Musik gab es schon am ersten Adventswochenende.

Handwerkskunst: Jochen Lemcke bietet an seinem Stand einzigartige Drechselarbeiten an, die für jeden Geschmack etwas bereit halten. Rund 50 Zuhörer versammelten sich zum kleinen Weihnachtskonzert der Musikschule Halle auf dem Ronchin-Platz.Vor der Tür haben die Händler Weihnachtsbäume platziert.

Um den Hallern trotz des abgesagt Nikolausmarktes in der Adventszeit etwas bieten zu können, hat die Haller Interessen- und Werbegemeinschaft gemeinsam mit dem Förderverein der Stadt sowie dem Innenstadtmanagement die Kampagne „Adventlicher Lieblingsplatz“ ins Leben gerufen. Neben ein paar Buden, die rund um den Ronchin-Platz aufgebaut werden, locken die Haller Einzelhändler in den nächsten Wochen mit attraktiven Angeboten und haben sich besondere Aktionen überlegt, mit denen sie ihren Kunden etwas zurück geben möchten.

Rund 50 Zuhörer versammelten sich zum kleinen Weihnachtskonzert der Musikschule Halle auf dem Ronchin-Platz. Foto: Malte Krammenschneider

Wer in diesen Tagen durch die Haller Innenstadt schlendert, dem dürfte nicht nur die inzwischen installierte Weihnachtsbeleuchtung auffallen. Auch vor den Geschäften der lokalen Einzelhändler weisen 24 bunt geschmückte Weihnachtsbäume auf das nahende Fest hin und laden Passanten dazu ein, hineinzuschauen. Wie Frank Hofen vom Innenstadtmanagement verrät, verfügen die Bäume im Sinne der Nachhaltigkeit allesamt noch über einen Wurzelballen, sodass sie nach Weihnachten wieder eingepflanzt werden können. „Wer eine solche Tanne haben möchte, bekommt sie vom jeweiligen Geschäftsinhaber geschenkt“, erklärt Hofen, laut dem die Geschäftsleute zudem ab dem 1. Dezember 24 Tage lang kleine Aufmerksamkeiten verschenken wollen. Welches Geschäft an welchem Tag etwas verschenkt, wird dann am vier mal drei Meter großen Adventskalender abzulesen sein, der sich an der Marktkauffassade an der Gartenstraße befindet.

Beteiligt am weihnachtlichen Ambiente der Innenstadt ist übrigens auch der Wertkreis Gütersloh, denn in dessen Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Halle-Gartnisch entstanden in den Novemberwochen 24 wunderschöne Adventskränze, die nun vor den Geschäften auf den „Adventlichen Lieblingsplatz“ hinweisen.

Vor ihren Türen haben die Haller Einzelhändler geschmückte Weihnachtsbäume platziert. Foto: Malte Krammenschneider

Wie HIW-Organisationsleiterin Maria Carotta am Samstag verrät, befinde sich die Kampagne jedoch insgesamt immer noch „im Aufbau“. Am Wochenende waren zum Beispiel nur zwei der vier Buden besetzt, der Nikolaus musste sein Kommen verschieben doch immerhin fand das kleine Weihnachtskonzert der Blechbläser der Musikschule Halle auf dem Ronchin-Platz statt. „Wahrscheinlich kommt der Nikolaus dann nächste Woche, um Geschenke zu verteilen“, sagt Maria Carotta. Sie sucht noch interessierte Mitglieder von Vereinen oder Organisationen, welche sich vorstellen können, zeitweise eine der Buden zu besetzen.