„Der Luftdruck stieg schlagartig an“

Eberhard Poguntke hat in seiner Sternwarte in Borchen die Explosion des Unterwasservulkans im Südpazifik gemessen

Die Druckwelle des Vulkanausbruchs hat der Amateur-Astronom mit hochkarätiger Messtechnik für Weltall- und Wetterdaten an seiner Sternwarte in Borchen gemessen: „Die erste Druckwelle erreichte uns um 20.29 Uhr. Die Laufzeit über die kürzere Nordpol-Route war also 15 Stunden und 15 Minuten. Für die Südpol-Route ergibt sich daraus wegen der längeren Strecke eine theoretische Ankunftszeit der Druckwelle von 2.30 Uhr am darauffolgenden Tag“, erläutert er.