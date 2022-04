Der Maibaum steht bereits

„Nach einem Jahr Corona- Pause erstrahlt der Baum wieder altbewährt vor der Bredenborner Schützenhalle“, berichten die Organisatoren der Aktion stolz. Diesmal werden sie in Bredenborn nach der Pandemie endlich wieder feiern. So hat sich der Maurer-und Handwerkerverein nach zwei Jahren nun dazu entschlossen 2022 mit dem „Tanz in den Mai“ den Frühling, den alle so sehr herbeisehnen, einzuläuten. Start ist am Samstagabend, 30. April, ab 18 Uhr mit der Generalversammlung.

Diese war im Januar coronabedingt ausgefallen. Um 20 Uhr werden sich dann die Tore der Bredenborner Schützenhalle zur „Tanz in den Mai“ Fete öffnen. Der weit über die Stadtgrenze hinaus bekannte DJ Noah wird ordentlich Stimmung unters Hallendach zaubern. Eine Hälfte des Eintrittsgelds wird der Ukraine-Hilfe gespendet!

Zum Abschluss der Mai-Feierlichkeiten wird am Sonntag, 1. Mai, um 10.30 Uhr die traditionelle Messe in der Bredenborner Pfarrkirche gefeiert. Danach gibt es die Prozession zur ­Josephskapelle sowie zum Liebfrauenbrunnen.