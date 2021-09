„Der Mann der ersten Stunde“

Der Kanuschulsport im Regierungsbezirk Detmold ist auch eng mit dem Namen von Helmut Wolff verbunden. Wolff, ein begeisterter Kanute und ein ebenso engagierter Naturfreund, war Lehrer an der Gehörlosenschule in Bielefeld. Er setzte sich im Schuldezernat der Bezirksregierung in Detmold dafür ein, dass Kanusport als Schulsport in den Lehrplan der Schulen aufgenommen wurde. Um Kanuschulsport ausüben zu können, mussten zunächst einmal Boote und Transportmittel angeschafft sowie ein Bootsdepot eingerichtet werden. Da die notwendigen technischen Voraussetzungen beim WSV Beverungen gegeben waren, wurde das Bootshaus Beverungen als künftiger Standort für die Lehrerfortbildung im Kanuschulsport ausgewählt. Schon im Juni 1980 fand in Beverungen das erste Fortbildungsseminar statt – und von da an jeweils jährlich zu Beginn der Sommerferien an bis heute ohne Unterbrechung.

Das erste Seminar wurde noch vom damaligen Schulsportbeauftragten Helmut Wolff geleitet. Sein Assistent war damals der Diplomsportlehrer Christoph Körner, der schon im folgenden Jahr die Nachfolge als Schulsportbeauftragter und Lehrbeauftragter für Kanuschulsport im Regierungsbezirk antrat. Diese Aufgabe nahm Christoph Körner offiziell bis zu seiner Pensionierung mehr als zwei Jahrzehnte wahr. Auch im Ruhestand begleitete er die Lehrgänge bei der Organisation und der Leitung mit Rat und Tat.

Körner ist „ein Mann der ersten Stunde“, der diese Lehrgangsform mit ins Leben gerufen und sich dieser Aufgabe 40 Jahre mit großer Hingabe gewidmet hat.

Coronabedingt konnte dieses beachtenswerte Jubiläum des Lehrgangsleiters Christoph Körner nur im Kreis der Lehrgangsteilnehmer des Jahres 2021 gefeiert werden. „Der WSV Beverungen gratuliert dem Jubilar jedoch herzlich und bedankt sich noch einmal für die langjährige gute Zusammenarbeit“, teilt der Verein mit. Sein Engagement habe nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass das Bootshaus und die Stadt Beverungen in Wassersportkreisen einen ausgezeichneten Ruf genießen.