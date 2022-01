Schloß Holte-Stukenbrock

Jörg Kleinemeier ist der Mann für den guten Ton. „Verkleiden ist eigentlich nicht so meins“, sagt er. Trotzdem ist er im Vorstand des Stukenbrocker Karnevalsvereins – um die „gute Sache“, den Kinderkarneval, zu unterstützen. Vor allem aber auch, „weil jeder aus dem bunten Haufen das einbringt, was er am besten kann – ganz ohne Gezicke.“

Von Monika Schönfeld