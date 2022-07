Herford

Seit Jahren habe sich der Verein Musik Kontor um diesen Auftritt bemüht, sagt Vorsitzender Ralf Hammacher – und meldet für die Adventszeit endlich Vollzug an: Am 16. Dezember präsentiert der berühmte Jazz-Posaunist Nils Landgren in der Herforder Münsterkirche sein Weihnachtsprogramm „Christmas with my friends.“

Von Hartmut Horstmann