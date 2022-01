Der mit den Wisenten spricht

Erhalt und europaweite Zucht der Tiere ist sein Lebenswerk: Förster Rainer Glunz geht in den Ruhestand

Hardehausen

Er hat sich europaweit um die Zucht der Wisente gekümmert, hat sich über jeden Nachwuchs bei den Tieren gefreut: Nun geht Rainer Glunz nach mehr als 30 Jahren als Wisentförster in Hardehausen zum 1. März dieses Jahres in den Ruhestand. „Ich gehe mit leichtem Herzen, denn ich weiß, das Wisentgehege ist in guten Händen“, sagt der 62-Jährige.

Von Ralf Benner