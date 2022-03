Der Mut zur Lücke

Bielefeld

Das „Vanille-Dings mit weißem Scheiß, dann der Madeirer und Pommard Champagner“ – das alles war zuviel für Lenglumé, ein wohlhabender Pariser Bürger, wie er im Buche steht. Jetzt hat Lenglumé einen Filmriss und er erkennt nach der durchzechten Nacht: „Da tut sich eine Lücke auf in meinem Dasein.“ Dass sich in dieser Lücke Unsägliches ereignet haben könnte, dafür scheint es Beweise zu geben. Wie den Mann in Lenglumés Bett. Der heißt Mistingue und erinnert sich ebenfalls an nichts. Die Komödie „Die Affäre Rue des Lourcine“ von 1857 des Stückefabrikanten Eugène Labiche hatte im TAM Premiere – in einer Übersetzung von Sigrid Behrens, die passenderweise Mut zur Lücke hat.

Von Burgit Hörttrich