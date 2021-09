Der Nachwuchs hat bereits gewählt

Bei der U18-Bundestagswahl in Bad Oeynhausen liegen die Grünen vorn – In Löhne stimmen die meisten für die SPD

Bad Oeynhausen/Löhne

Die Bundestagswahl 2021 ist gelaufen – zumindest für alle Kinder und Jugendlichen, die sich in den vergangenen Tagen an der U18-Bundestagswahl beteiligt haben. Bundesweit waren es 261.210, in NRW 70.003 und im Wahlkreis Herford – Minden-Lübbecke II (Kreis Herford und Stadt Bad Oeynhausen) 889.

Von Malte Samtenschnieder