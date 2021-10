Der nackte Mensch in der Kunst

Akte von Fotografin Christa Schulte und Maler Bruno Büchel in der Bielefelder Produzentengalerie

Bielefeld

In der Geschichte der Kunst gilt der Akt als eines der ältesten und vielfältigsten Genres. Bis heute hat der Akt nicht an Brisanz und Aktualität verloren und übt auf Künstler aller Gattungen stets eine große Anziehungskraft aus. Nicht selten liegt der Reiz darin, die Grenzen des moralisch und ästhetisch Erlaubten auszuloten. Ein Balance-Akt, dem sich die Fotografin Christa Schulte und der Maler Bruno Büchel gestellt haben. Die Ergebnisse sind aktuell in der Produzentengalerie zu sehen.

Von Uta Jostwerner