Der neue Blücherplatz in Spenge kommt richtig gut an

So einen Frühsommer-Spätnachmittag hat Spenge lange nicht gesehen: Innenstadt-Flair auf dem neuen Blücherplatz mit spielenden Kindern, fröhlichen Erwachsenen, gemütlichem Sitzen und viel Freude über das gelungene Konzept. Wenn alles so bleibt, wird alles gut.

Denn am Blücherplatz hat sich in der Vergangenheit schon so mancher versucht. Die Herausforderung ist klar: nette Lage, recht hübsche Gebäude, aber eigentlich ist dort nicht viel. Also wenig Grund, dort freiwillig zu verweilen. Das soll jetzt anders werden. Der Berliner Landschaftsarchitekt Franz Reschke ist in der Region umtriebig, hat sich in Detmold, Minden und Höxter betätigt. Er versucht, den Platz selbst zur Attraktion zu machen.